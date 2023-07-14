“باتيلي: يجب التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة

الوطن| رصد

‏ عبّر المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر عن دعمه القوي لالتزام ليبيا بأهداف التنمية المستدامة، وجدد شكره للشركاء القائمين على الدعم الفني والمالي لجهود التنمية وبناء السلام في ليبيا.

جاء ذلك في لقاءٍ جمع باتيلي ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة وعدد من السفراء وشركاء الأمم المتحدة في ليبيا؛‬⁩ للاحتفال بمرور ستة أشهر على إطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2025.

كما أشار باتيلي إلى المنعطف الحرج الذي تمر به ‏ليبيا، موضحًا إن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ظل سياق التحضير للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية يعتبر طريقة فعالة لبناء أسس أقوى للحكم الرشيد من خلال ضمان مشاركة الجميع، وتحسين الأداء في مجال التنمية.