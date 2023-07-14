“عبدالجليل” يبحث التعاون المشترك في مجال الصحة مع جمهورية بلاروسيا

الوطن| رصد

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل بديوان وزارة الصحة الليبية بمدينة بنغازي، اجتماع موسع مع القائم بأعمال سفارة جمهورية بلاروسيا محمد استيتة، لبحث أُطر التعاون المشترك مع جمهورية بلاروسيا

وبحث الاجتماع سُبل التعاون المشترك بين الدولتين في مجال الصحة من حيث تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والطبية المساعدة،ومنهجيات تفعيل الاتفاقيات السابقة وفتح آفاق التعاون والتدريب وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة والمستحقة للمواطنين والمقيمين بدولة ليبيا.

وحضر الاجتماع مدير إدارات الصيدلة عبدالسلام عقيل، و مدير إدارة الشؤون الطبية اسويكر أبوزيد، و مدير الشؤون الادارية والمالية إدريس صالح، و مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن، والمستشارالطبي السنوسي قدربوه، ولفيف من مسؤولي وزارة الصحة بالحكومة الليبية.