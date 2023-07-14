ليبيا الان

باتيلي: اتفقت مع سفراء فرنسا وكندا على ضرورة التوافق على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، بالسفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج، والسفيرة الكندية في ليبيا، إيزابيل سافارد؛ لاستعراض الوضع الراهن في البلاد والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

حيث أعربت السفيرة الكندية خلال اللقاء عن دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل.

واتفق باتيلي مع السفير الفرنسي والسفيرة الكندية على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، والامتناع عن أي خطوات أحادية، والانخراط بروح التسوية للتوصل إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.

الوسوم

#عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا الوضع الساسي في البلاد ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك