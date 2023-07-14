باتيلي: اتفقت مع سفراء فرنسا وكندا على ضرورة التوافق على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ

الوطن| رصد

‏التقى المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، بالسفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج، والسفيرة الكندية في ليبيا، إيزابيل سافارد؛ لاستعراض الوضع الراهن في البلاد والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

حيث أعربت السفيرة الكندية خلال اللقاء عن دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل.

‏واتفق باتيلي مع السفير الفرنسي والسفيرة الكندية على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، والامتناع عن أي خطوات أحادية، والانخراط بروح التسوية للتوصل إلى إتفاق بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.