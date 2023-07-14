“أبو زريبة” يبحث سبل حماية البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول الأجنبية

الوطن /متابعات

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم مع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية بالمنطقة الشرقية والجنوبية خلال اجتماع عقد بديوان الوزارة في بنغازي سبل تطوير آليات العمل للحفاظ على سلامة البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول الأجنبية بالمنطقتين

وتم خلال اللقاء مناقشة عمل الإدارة وكيفية استقبال الوفود والإجراءات المتخذة حيال ذلك، وتوفير الامكانيات الخاصة من الآليات والأسلحة والملابس إضافة إلى بحث آلية التنسيق مع وزارة الخارجية في استقبال الوفود خاصة التي تزور عمداء البلديات وأعضاء مجلس النواب. كما قام مدير الإدارة باستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير الإدارة 2023-2026.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تعاون الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية مع الجهات الأمنية الأخرى وضرورة توفير الحماية اللازمة للممثلين الدبلوماسيين والعاملين في البعثات الدبلوماسية.