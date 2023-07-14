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وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة تزور “الفرنسية المصرية” للكابلات

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قام وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية عوض البدري بإرسال وفد بزيارة رسمية إلى مصانع الشركة الفرنسية المصرية للكابلات بجمهورية مصر العربية للتعرف على أوجه التعاون المشترك.

ولليوم الثالث على التوالي، قام رئيس الوفد الوزاري التابع لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة مدير ادارة مشروعات التنمية بالوزارة المهندس مفتاح نصر  والفريق المرافق له: مدير مكتب الوزير أرحومة الحاسي،  ومدير إدارة توزيع كهرباء سهل بنغازي المهندس خالد العقوري منالشركة العامة للكهرباء، ومدير إدارة التفتيش عبدالله البدري من الشركة العامة للكهرباء.

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الوطن الليبية

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