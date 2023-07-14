رئيس جهاز الطاقات يبحث مع السفيرة الكندية التعاون في نقل الخبرات والتجارب

بحث عبد السلام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقات المتجددة، وفقا لما نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة.

وأكد الأنصاري، خلال اللقاء، أهمية فتح باب التعاون مع كندا لنقل الخبرات والتجارب لتطوير مجال الطاقات المتجددة في ليبيا.

ومن جانبها، أكدت السفيرة الكندية، خلال زيارتها لمقر الجهاز، دعم بلادها لجهود التنمية في ليبيا، وفقا لبيان حكومة الدبيبة .