عقيل: واشنطن ولندن تخططان لتوريطنا في كيان مليشياوي يكون موازياً للجيش

حذر المحلل السياسي عزالدين عقيل الليبيين من مخطط أمريكي بريطاني لإنشاء كيان مليشياوي موازٍ للجيش.

وقال عقيل في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لئن لم يكن الدعم السريع مليشيا، فهو جزء من الجيش السوداني، وكان يفترض بالجميع دول ومنظمات رفض تمرد مليشيا على جيش أو قل تمرد جزء من جيش على كل الجيش”.

وأضاف: “بيد أنه بالرغم من سطوع هذه الحقيقة، راقبوا ما يفعله الأنجلوسكسون في السودان اليوم،

إنهم يساوون تماما بين الجيش والمليشيا، أو بين الكل والجزء، سواء بتوجيه اللوم أو بفرض العقوبات الفالحين فيها جدا، أو سواء بإجبار كل الجيش على مفاوضة الجزء منه”.

وتابع عقيل: “اعلموا أيها الليبيون أن هذا ما سيكون عليه مصيرنا لو أننا سمحنا للأنجلوسكون، بتوريطنا (بفلط) كيان مليشيوي بيننا يكون موازيا للجيش، كما تخطط لذلك وبقوة واشنطن ولندن،

احذروا”.