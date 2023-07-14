| عقيلة يحمل حكومة الدبيبة مسؤولية سلامة فرج بومطاري

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2023/07/14 على الساعة 08:35

: حمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية وسلامة وزير المالية السابق، فرج بومطاري، الذي قيل إنه تم اختطافه عند زيارته إلى العاصمة طرابلس.

وطالب عقيلة صالح النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة اتجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل، مدينا منع أعضاء في مجلس الدولة من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في ممارسة حرية التنقل.



وكانت قبيلة الزوية قد طالبت، في وقت سابق، بالافراج عن بومطاري والكشف عن مصيرها بعد اقتياده إلى وجهة غير معلومة، مهددة بغلق حقول النفط وموانئ النفطية في حال لم يتم ذلك