شركة الكهرباء الليبية تطالب حكومة دبيبة بالتدخل العاجل لمعالجة خلل بحقل الشرارة

طالبت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والجهات والأطراف المعنية، بالتدخل العاجل ومعالجة خلل في حقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان نشرته الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك”، لم تكشف عن ماهية هذا الخلل بحقل الشرارة الذي دعت إلى معالجته تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات.

وأعربت الشركة عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.

وأشادت بجهود العاملين بالشركة على المستويات كافة وكذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة الكهربائية.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى تجنب الإغلاق النفطي الذي هددت بتنفيذه بعض الشخصيات الليبية احتجاجا على الوضع السياسي الراهن وخطف وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري.