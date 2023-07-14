الأرصاد الجوية: طقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق ليبيا

الوطن | رصد
توقع المركز الوطني للارصاد الجوية طقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية , وتسجلدرجــات الحرارة ارتفاع طفيف عن معدلاتها الفصلية لــهذا الشهر (يوليو) على بعض مناطق الشمال بينما تبقى ضمن معدلاتها على بقيةالمناطق حيث تتراوح على المناطق الساحلية مابين (33-37)مْ، وعلى بقية المناطق مابين (37-41)مْ ، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارةزيادة تدريجية خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة.
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