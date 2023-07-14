التواتي: أستغربُ عدم إبداء البعثة والسفراء قلقهم حول ما حصل في الدوري الليبي

تهكم الطبيب الجراح، عامر التواتي، على البيانات التي تصدرها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن الأحداث التي تقع في ليبيا.

وقال التواتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” غريبه أن البعثة لم تبد “قلقها ” حتى الان ، ولا السفراء قالو رأيهم حول ما حصل في دوري كرة القدم الليبي؟”.

وكان رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، أعلن أمس رفضه خوض ناديه مباراته أمام نظيره الأهلي طرابلس، متهما اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالتواطؤ والعجز عن تنظيم بطولة نزيهة، قائلا:” تفاجأنا بوجود حكمين من الجنسية اليونانية فقط، بعد أن وعدنا بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل وهو مالم يحدث”.

فيما احتفلت جماهير نادي الأهلي طرابلس في ميدان الشهداء بالتتويج بكأس بطل الدوري الليبي للمرة 13 في تاريخ الفريق.

كما أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً تدين فيه اختطاف فرج بومطاري وزير المالية الأسبق ومنع أعضاء بمجلس الدولة من السفر في مطار معيتيقة، معربة عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.