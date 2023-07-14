عقيلة يدين اختطاف بومطاري ومنع أعضاء من مجلس الدولة من السفر في مطار معيتيقة

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دان واستنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس إدانته واستنكاره لاختطاف وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق فرج بومطاري، كما أعلن إدانته واستنكاره منع أعضاء مجلس الدولة من السفر من مطار معيتيقة.

وحمّل عقيلة في بيان حكومة الوحدة مسؤولية ذلك، طالبا النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

وقال عقيلة في بيان: “ندين ونستنكر عملية اختطاف وزير المالية الأسبق السيد فرج بومطاري في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة”.

وأضاف: “نحمل حكومة الدبيبة منتهية الولاية كامل المسؤولية عن سلامته”.

وتابع عقيلة: “ندين ونستنكر ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح يوم الخميس في مطار معيتيقة؛ وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة”.