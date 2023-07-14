وزيرة العدل تبحث التعاون المشترك مع السفير الايطالي

الوطن| متابعات

التقت وزيرة العدل في الحكومة المنتهية “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا ” جيانلوكا البيريني تولى”.

وأكدت عبد الرحمن على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين ومتانة العلاقات ما بين وزارة العدل ونظيرتها الإيطالية الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في المجالات القانونية وتبادل الخبرات وتدريب أفراد جهاز الشرطة القضائية والخبرة القضائية، ودعم مشروع اتفاقية تبادل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة وما يمكن إنجازه للانتهاء منها والتوقيع عليها.

ومن جانبه قال السفير إن التعاون الليبي الإيطالي يعدُ تعاون بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني، مضيفاً أن هذا اللقاء سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين، وسنسعى للإستمرار في التعاون وإتمام ما يمكن إتمامه على أن يتم هذا التعاون عن طريق عدة برامج متماسكة ليعمل الجانبان بجهد فعال.