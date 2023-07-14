غوقة: أقترح تجميد اتحاد كرة القدم

اقترح عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، تجميد نشاط اتحاد كرة القدم، الذي لم يقدم شيئا للكرة الليبية التي تقام مبارياتها للأسف الشديد خارج الوطن، على خد تعبيره.

وقال غوقة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حتى نحافظ على سمعة ومكانة الرياضة الليبية ووحدة مؤسساتها، في ظل أوضاع التردي والانقسام والعبث الذي تشهده البلاد على جميع المستويات، ولكون الرياضة أصبحت هي وحدها مصدر الفرح والتفاؤل لليبيين خلال الأعوام الأخيرة، اقترح مؤقتا- وإذا كان ذلك ممكنا- تجميد اتحادات الرياضات الجماعيه”.

ووضع غوقة، اتحاد كرة القدم في المقدمة، الذي لم يقدم شيئا للكرة الليبية، التي تقام مبارياتها للأسف الشديد خارج الوطن، على حد قوله.

وتابع:” أجزم أن اتحاد الكرة أساء إليها وإلى ماضيها وتاريخها، وأن يقتصر الاهتمام والدعم في هذه المرحلة على الألعاب الفردية التي حقق أبطالها العديد من الانجازات المهمة ورفعوا بإصرار ونجاح اسم بلادهم ورايتها في المحافل العربية والدولية، وذلك حتى يقيّض الله لنا مخرجا من واقعنا الراهن المزري”.

وكان رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، أعلن أمس رفضه خوض ناديه مباراته أمام نظيره الأهلي طرابلس، متهما اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالتواطؤ والعجز عن تنظيم بطولة نزيهة، قائلا:” تفاجأنا بوجود حكمين من الجنسية اليونانية فقط، بعد أن وعدنا بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل وهو مالم يحدث”.

فيما احتفلت جماهير نادي الأهلي طرابلس في ميدان الشهداء بالتتويج بكأس بطل الدوري الليبي للمرة 13 في تاريخ الفريق.