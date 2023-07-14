الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، وتسجل درجــات الحرارة ارتفاعا طفيفا عن معدلاتها الفصلية لــهذا الشهر (يوليو) على بعض مناطق الشمال بينما تبقى ضمن معدلاتها على بقية المناطق حيث تتراوح على المناطق الساحلية مابين (33-37)مْ، وعلى بقية المناطق مابين (37-41)مْ ، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق . مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها .

مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين القادمين.

مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على الكفرة خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.