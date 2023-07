ترهونة.. 100 شخص مازالوا مفقودين، والتعرف على 80% من الجثث حتى الآن

أفاد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي بأن الفرق المختصة لم تعثر على نحو 100 جثة مسجلة في بلاغات الهيئة من أهالي ترهونة.

وذكر السيوي للأحرار أنه جرى التعرف على نحو 80% من الجثث التي عثر عليها ضمن المقابر الجماعية في ترهونة، موضحا أن هناك بلاغات تفيد بوجود جثث أخرى في منطقة مثلث الموت بالمدينة.

وأشار السيوي إلى وجود 90 جثة لدى الهيئة، أُجرِيت لها تحاليل الحمض النووي “DNA”، وأن نتيجتها ليست مطابقة لعينات الأهالي الذين بلّغوا عن مفقودين لهم.

ودعا السيوي ذوي المفقودين في كافة المدن، لفتح ملفات في فروع الهيئةِ وإعطاء عينات لمطابقتها مع الجثث التي عثر عليها.

وطالب السيوي الحكومة بالقيامِ بما يتوجب عليها والمساعدة في عمليات الانتشال عبر تقديمِ آليات ضخمة قادرة على إزالة الرّكام خاصة في منطقة مثلث الموت، وَفق قوله.

وبدأ مسلسل انتشال الجثث من المقابر الجماعية في ترهونة في يونيو 2020 بعد تحرير المدينة من قبضة مليشيا الكاني التابعة لقوات حفتر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

