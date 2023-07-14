المبعوث الأممي: توافق فرنسي كندي على ضرورة توافق الليبين على قوانين الانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أنه اتفق مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، والسفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، خلال اجتماعين معهما، على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ.

وشدد باتيلي خلال اللقائين، على ضرورة الامتناع عن أي خطوات أحادية، والانخراط بروح التسوية للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.

واستعرض باتيلي خلال لقاءه بالسفير الفرنسي الوضع الراهن في البلاد والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

وبينما أعربت السفيرة الكندية خلال لقائها مع باتيلي عن دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل.