اجواء صيفية.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 14 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يكون الطقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق ليبيا , مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق .

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على الكفرة خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.