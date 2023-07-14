عضو بالهيئة الطرابلسية: مجلس الدولة هيكل فارغ بدون مضمون

قال عضو اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية حسام باشا إمام إن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الناس بمجلس الدولة الاستشاري هو انتخاب قيادة جديدة قادرة على تصويب مساره المنحرف والتماهي الخطير مع مجلس النواب في الالتزام بالسلطة فقط، والتفرقة فيما يخدم مصالح الوطن العليا.

ورأى باشا إمام في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن مجلس الدولة الاستشاري يعاني من مشكلة أساسية في الشرعية والمصداقية، ما جعل الناس لا يثقون به ولا في قراراته أسوة بمجلس النواب، على حسب تعبيره.

وأضاف أن التلاعب بأسس الديمقراطية في مجالس من المفترض أن تكون منتخبة ونابعة من إرادة الشعب يجعلها هياكل فارغة دون مضمون، وفق قوله.