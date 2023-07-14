صالح يدين خطف بومطاري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر

أعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن إدانته واستنكاره لعملية خطف وزيرة المالية السابق فرج بومطاري، في مدينة طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله مطار معيتيقة، محملا حكومة الوحدة كامل المسؤولية عن سلامته.

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن إدانته واستنكاره ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة صباح الخميس في مطار معيتيقة وذلك بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم عند محاولتهم السفر إلى تركيا في مهمة عمل.

وطالب عقيلة صالح، في بيان أصدره مساء الخميس، النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه حادثتي خطف وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة فرج بومطاري، وعملية منع أعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة في طرابلس، ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمه للعدالة في أسرع وقت ممكن.