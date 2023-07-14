باتيلي: توافق فرنسي كندي على ضرورة تسوية الخلافات الرئيسية الليبية

اتفق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج والسفيرة الكندية إيزابيل سافارد، خلال اجتماعين معهما أمس الخميس، على ضرورة توافق الفرقاء الليبيين على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ.

وشدد باتيلي مع السفيرين على ضرورة الامتناع عن أي خطوات أحادية، والانخراط بروح التسوية للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.

والتقى باتيلي بالسفير الفرنسي حيث استعرضنا الوضع الراهن في البلاد والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

وأعربت السفيرة الكندية خلال لقائها مع باتيلي عن دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل.