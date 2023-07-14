ارتفاع تدريجي في درجات على الحرارة على ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق في ليبيا.

وتشهد مناطق ليبيا اليوم طقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا عن معدلاتها الفصلية لشهر يوليو على بعض مناطق الشمال، بينما تبقى ضمن معدلاتها على بقية المناطق.

وقال إن درجات الحرارة تتراوح على المناطق الساحلية ما بين 33 و37 مئوية وعلى بقية المناطق ما بين 37 و44.