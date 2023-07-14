سميرة لـ”المشري”: أنت مكانك السجن فقط

هاجمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، مجلس الدولة الاستشاري ورئيسه خالد المشري.

وقالت الفرجاني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لو عندنا رجال اتطبق في القانون فعلا لتم سجنك أنت ومجلسك غير الشرعي بعدة تهم أولها الخيانه العظمي بأن تعاملتم مع الأجنبي وقدمتم له قانون البلاد وسيادتها وشرعيتها بانقلابكم على المؤتمر الشرعي مقابل رشوة قدمها لكم ليون ثمن خيانتكم”.

وأضافت: “والثانية إنكم جسم غير شرعي وفق القانون الليبي.. وأنت تعلم أنه أنت ومجلسك وفق القانون الليبي غير شرعيين بل تعتبروا منتحلي صفة”.

وتابعت الفرجاني: “بس الغريب ،أنك تخاطب النائب العام وتحتكم للقانون الليبي وأنت ورهطك بعتوه بجرة قلم الصخيرات وجعلتم من ليبيا دولة فاشلة تحت الوصايا المصرية والدولية.

واستكملت: “كفاك عبث بالبلاد يا أيها المشري اسم على مسمى والله لو كان في رجال في بلادي ما تقعد فيها دقيقه مكانك السجن فقط”.