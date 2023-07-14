بلحاج: الانتصارات والبطولات ليست غريبة عن نادي الاتحاد

علق عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، على انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من المباراة التي أقيمت أمس أمام منافسه الأهلي طرابلس.

وقال بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن كرة القدم تَلعب 90 دقيقة لتفوز أو تخسر، واللوائح والقوانين واضحة، ونادي الاتحاد ليس وحيداً”، على حد تعبيره.

وأضاف بلحاج:” التلاعب يكشفه القانون وليكن اللعب النظيف غاية والتزام”، على حد ادعائه.

ولفت إلى أن الجمهور الرياضي يجب ألا تفرقه محاولات استهدافه وبث روح الهزيمة به” .

واختتم قائلا:” الانتصارات والبطولات ليست غريبة عن نادي الاتحاد، فلم تخسروا تاريخكم ياجمهور الاتحاد”، على حد زعمه.

وكان رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، أعلن أمس رفضه خوض ناديه مباراته أمام نظيره الأهلي طرابلس، متهما اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالتواطؤ والعجز عن تنظيم بطولة نزيهة، قائلا:” تفاجأنا بوجود حكمين من الجنسية اليونانية فقط، بعد أن وعدنا بطاقم تحكيم أجنبي بالكامل وهو مالم يحدث”.

فيما احتفلت جماهير نادي الأهلي طرابلس في ميدان الشهداء بالتتويج بكأس بطل الدوري الليبي للمرة 13 في تاريخ الفريق.