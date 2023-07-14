مفوضية الانتخابات: مستعدون لإجراء انتخابات البلديات في مختلف مناطق البلاد

ليبيا – أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها مستعدة لإجراء انتخابات متزامنة لكافة المجالس البلدية وفي مختلف مناطق البلاد.

وجاء تأكيد المفوضية بناء على إصدار مجلس النّواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو الماضي للقانون رقم 20 لعام 2023،بشأن تعديل القانون رقم 8 لعام 2013، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السلطة الانتخابية الأعلى بموجب نص الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الـ 3 من شهر أغسطس2011، وتعديلاته.

وذكرت المفوضية أن المادة الأولى من القانون المشار إليه: نوه إلى أن المفوضية هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تنفيذ الانتخابات العامة وانتخاب مجالس المحافظات والبلديات، والإعداد لها والإشراف عليها، وأحالت المادة 2 صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقاً للقانون رقم 59 لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وأشارت إلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على إصدار اللائحة التنفيذية لوضع القانون موضع التنفيذ استعداداً لإجراء انتخابات متزامنة لكافة المجالس البلدية وفي مختلف مناطق البلاد.

وتعهدت المفوضية بأن تبذل أقصى ما في وسعها وبما لديها من إمكانيات وخبرات لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الذي من شأنه أن يرسي المزيد من دعائم الاستقرار، ويعزز ثقة المواطن في مسؤولي الإدارات المحلية بما ينعكس إيجاباً على استقلاليتها، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها.