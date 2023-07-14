الطقس في ليبيا.. أجواء صيفية حارة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء صيفية ومستقرة معظم مناطق البلاد اليوم الجمعة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على معظم المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين المقبلين.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، فالسماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، بينما تكون شمالية غربية على الكفرة خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.