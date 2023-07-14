الاهلي بنغازي يلجأ للنائب العام والاتحاد الدولي والافريقي في أزمة بطل الدوري الليبي

قررت إدارة الأهلي بنغازي اعتبار بطولة الدوري الليبي الممتاز 2022-2023 معلقة إلى حين إتمام مرحلة السداسي، حسب تعميم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكان الأهلي بنغازي قد رفض اللعب أمام نظيره أبو سليم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من سداسي التتويج، المقام في دولة تونس.

وأكد الأهلي بنغازي، من خلال بيان صباح اليوم الجمعة، أنه يسير في إجراءات تقديم بلاغ للنائب العام ضد الاتحاد الليبي لكرة القدم، فضلا عن تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بخصوص هذا الشأن”.

ودعا الأهلي بنغازي عدد من القيادات المسؤولة باتخاذ الاجراءات لمعالجة ما أسماها بالاختراق للقانون والمبادئ السامية للرياضة.

وطلبت إدارة الأهلي بنغازي جماهير النادي بتوخي الحذر والابتعاد عن الفتن.