كشلاف: المشري يدير مجلس الدولة بسلطة “الأمر الواقع”

قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن إدارة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لجلسات مجلسه تعتمد على فرض الأمر الواقع دون الاعتبار للوائح الداخلية للمجلس أو الاتفاق السياسي أو الإعلان الدستوري.

وأضاف كشلاف في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن خارطة الطريق الموضوعة بالاتفاق بين المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن تكون ناجحة، حيث لم يتفق الرّجلان على أيّ شيء منذ توقيع الاتفاق السياسي، خاصة مع نهج عقيلة القائم على المراوغة والخداع، على حد تعبيره.

وأشار كشلاف إلى أن المشري لم يحرّك ساكنًا أمام قرار النواب باستحداث محكمة دستورية بالمخالفة لحُكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلانها، وهو ما يمثّل مساسًا بوحدة واستقلالية القضاء، إلا أنّ المشري لا يزال يتعامل مع عقيلة كأن شيئًا لم يحدث، وفق قوله.

وأكد كشلاف أن جميع الأخبار التي تدّعي الاتفاق على تعديلات دستورية وقوانين انتخابية وخارطة طريق تمّ إعدادها من باب التدليس السياسي، وأن الهدف من ذلك هو تشكيل حكومة جديدة يتقاسم فيها عقيلة والمشري النفوذ والمناصب، بحسب ادعائه.