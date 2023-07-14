نادي الهلال يحجز مقعداً في بطولة كأس الاتحاد الافريقي

قاد فيصل البدري، فريقه الهلال للتأهل إلى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية” بعد تسجله هدف فوز فريقه على النصر (1-0) بملعب المنستير في آخر جولات سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز.

جاء الهدف عند الدقيقة (90 من ضربة جزاء).

وشهدت المباراة، خروج الجزائري عادل جرار، لاعب النصر بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (50).

وهذا الفوز هو الأول للهلال بالسداسي بعد خسارة و3 تعادلات، فيما تلقى النصر خسارته الثالثه بالسداسي.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده لـ6 نقاط بالمركز الثالث، فيما توقف رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس.