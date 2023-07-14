“عدل الدبيبة”: “حليمة” بحثت التعاون القضائي مع روسيا

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة حليمة عبدالرحمن مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبد الله تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقالت وزارة العدل في بيان إن “حليمة” التقت السفير الروسي بديوان الوزارة أول من أمس الأربعاء بحضور مدير مكتب الوزيرة.

وأضاف البيان: أكدت الوزيرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وبحث التعاون المشترك بين وزرة العدل بحكومة الوحدة ووزارة العدل الروسية وتعزيز العمل في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات والتدريب ولا سيما في مجال الشرطة القضائية والخبرة القضائية.

ومن جانبه، قال السفير إن التعاون الليبي الروسي يعدُ تعاونا بنّاء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني خصوصاً أن هناك أوجه شبه في المنظومة العدلية، حيث يعتبر جهاز الشرطة القضائية الروسي تابعاً لوزارة العدل الروسية على غرار ما عليه الحال في ليبيا، مضيفاً أن هذا اللقاء سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين، وفق البيان.