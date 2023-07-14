إسماعيل: أدعو لتشكيل مجلس انتقالي جديد لقيادة مرحلة النضال

قال محمود إسماعيل، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن استخدام الأدوات السياسية الحالية والقائمين عليها لحل الإشكاليات في ليبيا شبيه باستخدام السلع منتهية الصلاحية، فهي لا تسبب الا مرضا ولا تنتج الا نكدا وهي أجسام لا تفصل الا لنفسها ولا تؤمن بإمكانية خروجها من كراسيها المهترئة، ولا يمكن لهذه الأجسام أن تنتج أي حل لليبيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “علي الليبيين أن يدركوا أن السبب الرئيسي لاستمرارية بقائها هو المجتمع الدولي الذي يري في استمرارية وجودهم تحقيق سهل لمصالح دولة ممن لا يهمهم الا البقاء في المقاعد، ولأهمية وخطورة الأمر، فانه وبشكل عاجل ننبه إلى أن علي الوطنيين الليبيين تشكيل فريق وطني في شكل جبهة يتصدي فيها رجال ليبيا لهذا الأخطبوط”.

ودعا إلى اعتماد استراتيجية واضحة المعالم لإخراجهم من المشهد السياسي موضحة للمدة والأدوات ويجب الا تزيد عن اشهر حتي ولو ارتفعت الرايات بثورة تصحيحية جديدة لإرجاع بريق فبراير، وندعوا إلى تشكيل مجلس تأسيس انتقالي جديد علي أساس الدوائر الثلاثة عشر القائمة ليقود مرحلة النضال الحالية وينهي الاجسام الميتة والنطيحة ويؤصل إلى ميلاد دستور يحكم العلاقة ويرسي الاستقرار” وفق تعبيره.