بيان للسفارة الامريكية بشأن التطورات الاخيرة في ليبيا واعتقال بومطاري

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا دعمها البيان الأخير لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول “اعتقالات عشوائيات حدثت أخيرا، وردود الفعل الناجمة عنها”.

وحذرت السفارة بشدة من أي أعمال من شأنها “أن تقود إلى مزيد التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي، حسب تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الجمعة.

وشاركت السفارة بيان البعثة الأممية الصادر أمس، الذي أعربت فيه عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، مشيرة إلى اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج بومطاري ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر.