تدهور جديد في حالة هانيبال القذافي الصحية.. وموكلته تؤكد: حالته حرجة وهو بين الحياة والمـوت

قالت موكلة هانيبال نجل العقيد معمر قذافي ريم الدبري إن حالته أصبحت حرجة جدا وهو بين الحياة والموت، ولم تعد أسرته تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام.

وأشارت الدبري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أنه ورغم اهتمام المجلس الرئاسي بأمر هانيبال، وتشكيله لجنة للإسراع في معالجة موضوعه مع السلطات اللبنانية، إلا أنه حتى الساعة لم تتخذ أي خطوة بالخصوص.

وأضافت أن قضية هانيبال اليوم هي قضية إنسانية لشخص مضرب عن الطعام ولا تحتمل الانتظار، فكل دقيقة تمر هي تهديد لحياته، داعية السلطات الليبية ذات العلاقة إلى سرعة التدخل لإنقاذه.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال آخر 30 يوما التي يعلن فيها مقربون من هانيبال تدهور حالته الصحية، حيث سبق أن نقل إلى المستشفى مرتين، آخرها مطلع الشهر الجاري، حيث يستمر في إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته.

وفي المرة السابقة يوم الثالث من يوليو، نقل هانيبال إلى مستشفى أوتيل ديو بالعاصمة بيروت، حيث بقى فيها لساعات ثم غادرها بعد تلقيه مصل لعلاج انخفاض حاد في مستوى سكر الدم، وفق ما كشفت المحامي اللبناني بول رومانس.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي قرر في الثامن يونيو الماضي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة ملف المواطن الليبي هانيبال القذافي، وكلفها التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي، وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان الحقوق القانونية كافة في التقاضي.