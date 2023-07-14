سفارتا امريكا وبريطانيا ينضمان للبعثة في رفض إغلاق الحقول النفطية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن دعمها للبيان الصادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حول عمليات الاعتقال التي حدثت في طرابلس، وردات الفعل الناجمة عنها بما في ذلك التهديد بإغلاق بعض الحقول النفطية.

وقالت السفارة الأمريية في تغريدة لها، إنها تؤيد وتدعم بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‫ليبيا حول اعتقالات عشوائية حدثت مؤخرا وردود الفعل الناجمة عنها و تحذر بشدة من أي أعمال من شأنها أن تقود الى مزيد من التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي.

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت بيانا هي الأخرى أعلنت رفضها للاعتقالات التي طالت عدد من المسؤولين في طرابلس، مضيفة انها تشعر بالقلق البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف السيد بومطاري. وهذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي. يجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

والسفارة البريطانية لدى ليبيا، أيضا دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك إغلاق حقول النفط، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي. وأعربت السفارة البريطانية، عن قلقها العميق إزاء أنباء الاعتقالات التعسفية اليوم في ليبيا، مضيفة أن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين أمر بالغ الأهمية.