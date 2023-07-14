بيان هام من نادي السويحلي بشأن ما حدث في سداسي تتويج الدوري الليبي الممتاز

أصدر نادي السويحلي الرياضي بياناً هاماً اليوم الجمعة بشأن ما حدث في مرحلة الدور السداسي من بطولة الدوري الليبي الممتاز للعام 2022 – 2023 .

وفيما يلي نص البيان الصادر عن النادي ورئيس مجلس إدارته م . محمد الرعيض :

نادي السويحلي الرياضي باعتباره أحد أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم يؤسفه الشكلٍ والصورة الختامية للموسم الرياضي 2022/2023م، وهو دلالة واضحة على أن مسيري اللعبة ليسوا على قدر من الكفاءة ولا المسؤولية التي تجعلهم يواصلون في مناصبهم بعد العبث الذي حدث في مرحلة الدور السداسي.

وأدان البيان “إننا ندين وبكل وضوح تسيير كرة القدم بهذه الطريقة الارتجالية والعشوائية غير المنظمة, التي لا تليق حتى بدوري (الشارع) ولا ترتقي لأن نطلق عليها (كرة قدم) أصلاً، فالدخلاء والغوغائيون قد أفسدوا ولوثوا الاجواء وعكروا الصفو العام للعبة التي من المفترض أن يكون التنافس فيها نزيهًا وشريفاً ونظاميًا دون محاباةٍ أو تعاطف مع أي ناد على حساب آخر, ودون شراء للذمم واسترضاء لأحد خشية منه كائنًا من يكن.

وأضاف البيان “إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا يهمنا سوى مصلحة نادينا لكن في الوقت نفسه. إن ما حدث في ختام مرحلة التتويج يمس الصالح العام لكافة الأندية التي تعتبر شريك أساس مع الاتحاد العام في المنظومة الكروية، وعليه صار لزامًا على من يسير اللعبة الرحيل وتركها بعد عبث ما رأينا وفاضحة ما شهده العالم كله.

وأكد البيان “يتضامن نادي السويحلي ويضع يده مع من يريد إصلاح كرة القدم وتحسينها،

ولا يرضيه مايرى من عبثٍ تنظيمي وفغني لمسابقة فوضاوية بامتياز ولا ترتقي مخرجاتها لبناء منتخب قوي يمثل البلاد ويحقق امال وتطلعات جماهيره.