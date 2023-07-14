ماذا قال مدرب الأهلي طرابلس عن تتويج الفريق بالدوري الليبي الممتاز ؟

عبر التونسي طارق جرايا، مدرب الأهلي طرابلس، الخميس، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي.

وكان الاتحاد قد رفض اللعب أمام الأهلي طرابلس في آخر جولات سداسي التتويج، بسبب اعتراضه عن تغيير حكام المباراة.

وقال جرايا، خلال تصريح لقناة ليبيا الرياضية: “كنا نود أن تكون المنافسة داخل الملعب، ونحن بجدارة واستحقاق كنا الأفضل في السداسي”.

وأضاف: “يجب أن نعتذر من جديد عن تعادلنا أمام الهلال خلال الجولة الثالثة، لقد كما قلت منذ اللحظة الأولى بعد قدومي جئنا لاسترجاع أمجاد الزعيم”.

وأشار إلى أن مكان الأهلي طرابلس هو منصات التتويج ورفع الكؤوس، لقد حققنا الثنائية (الكأس والدوري)، وأتمنى ألا نكون قد قصرنا).

وأتم: “تنتظرنا بطولة عربية علينا التحضير لأننا في مجموعة قوية، وعندنا إصابات، لذلك سنحاول أن نقدم أداءً مشرفًا”.