مسؤول إيطالي : هناك مهرب كبير للبشر يتمتع بالحماية في ليبيا

(آكي) تحدث مسؤول إيطالي عن عدم إمكانية تنفيذ أمر قضائي بحق أحد كبار مهربي البشر في ليبيا بسبب الأوضاع هناك.

وقال المدعي العام الرئيسي في باليرمو (عاصمة مقاطعة صقلية)، ماوريتسيو دي لوتشيا، مخاطبا الخميس لجنة مكافحة المافيا “هناك مهرب كبير للبشر يتمتع بالحماية”.

وأضاف “لدينا أمر قضائي لا يمكننا تنفيذه. وضع الحرب هو الذي يمنعنا من القيام بذلك”.

وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قد أشارت إلى أن ليبيا “لا تزال تمثل وضعًا معقدًا”.

وقالت قبل يومين خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي حول عمليات الإنقاذ البحرية، “نعلم أن المغادرات غير النظامية (للمهاجرين) من شرق ليبيا قد زادت بنسبة 600%”.