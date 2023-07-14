أسعار النفط تتحرك فوق 81 دولارا بفعل اضطراب الإمدادات

تحركت أسعار خام برنت القياسي العالمي فوق 81 دولارا للبرميل، الجمعة، مع ارتفاع المعنويات بشأن الطلب الأميركي مدعومة باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تراجعًا طفيفا بعد جلستين من الارتفاع، إلا أنها في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي لأول مرة منذ أبريل.

وأمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق.

وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وقال تاماس فارجا المحلل في (بي.في.إم) إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميا.

تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف وبنسبة 0.22 بالمئة ليصل إلى 81.18 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.31 بالمئة إلى مستوى 76.66 دولارا للبرميل.

ويأتي التراجع الطفيف رغم تلقي الأسعار مزيدا من الدعم من تقارير أصدرتها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أمس الخميس، توقعت أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لا سيما في الصين، رغم الظروف غير المواتية للاقتصاد الكلي.

كما منح تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأسواق الأمل في أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقرب إلى إنهاء أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات.

كما أعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، هذا الشهر زيادة تخفيضات الإنتاج النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي مما يقدم مزيدا من الدعم لأسعار الخام.