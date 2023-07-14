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مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام العام الهجري الجديد 1445 هـ

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد مرصد الفلك الدولي، أن يوم الاربعاء المقبل يصادف الاول من شهر محرم الحرام وبداية العام الهـجري الجــديــد لمن يتبـــع رؤية الهلال بالتلسكوب او وحــــدة الافق او لحظة الولادة.

وقال المرصد في بيان، أنه “يصادف يوم الخميس 20/7 لـمن يؤمن بالرؤيــــــــة بالعين المجردة فقط، ويصادف يوم الثــــلاثاء 18/7 لمن يتبع لحظة الولادة”.

رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي يبدأ فيه عام جديد حسب التقويم الإسلامي، هذا التقويم الذي يعتمد عليه المسلمون في تحديد الأحداث الإسلامية والأعياد والكثير من الأمور المتعلقة بالمسلمين. وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم.

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