بنغازي.. مركز شرطة يسترجع شاحنة سُرقت من مواطن مُنذ عـام

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة أن مركز شرطة المدينة استرجع شاحنة سُرقت من مواطن مُنذ سنة .

عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة عن شاحنة مواطن سُرقت منه مُنذ عام وقام بفتح محضر من ذلك الوقت أفادت المعلومات بتواحد تلك الشاحنة بإحدى وُرش الصيانة بمنطقة القوارشة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد محمود احبيش تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة واسترجاع الشاحنة والمقطورة .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة وتم العثور على الشاحنة والمقطورة داخل الورشة حيث أفاد العاملون بالورشة بأن احد الاشخاص قام بإحضار،هذه الشاحنة لغرض اصلاحها وتم تحديد هوية الفاعل وجاري البحث عنه .

وتم الإنتقال بالشاحنة والمقطورة إلى المركز وبناءًا على تعليمات النيابة العامة تم تسليمها للمُشتكي.