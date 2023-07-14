عضو بمجلس الدولة: التصويت على تشكيل حكومة جديدة سبب منعنا من السفر

قال أحمد همومة عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحد أعضاء الوفد الممنوع من السفر في مطار معيتيقة، إنهم كانوا في طريقهم لحضور ورشة عمل في تركيا.

وأوضح همومة في تصريح صحفي: “كنا 24 عضوا من مجلس الدولة في مهمة لحضور ورشة عمل في دولة تركيا أمس الخميس لكن منعنا من السفر، وتحفظ جهاز الأمن الداخلي على جوازات سفر بعض الأعضاء فور دخولهم المطار”.

وتابع همومة: “أبلغنا الزملاء بما حدث فامتنعنا عن الدخول أو تسليم الجوازات حتى أقلعت الطائرة وعدنا إلى بيوتنا”، مبينا: “أعتقد أن سبب هذا التصرف هو تصويت مجلس الدولة على خارطة الطريق والتي تنص إحدى بنودها على تشكيل حكومة جديدة موحدة”.