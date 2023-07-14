الصدّيق حفتر يطالب بالتصدي لحملات التنصير المشبوهة في ليبيا

طالب الصدّيق حفتر، الابن الأكبر للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بالتحرك لصد حملات التنصير المشبوهة التي تستهدف هوية ليبيا والدين الإسلامي.

ودعا الصديق حفتر خلال ندوة باسم “نحو استراتيجية وطنية لمكافحة التنصير والتشيع والإلحاد” إلى التعاون والتعبئة ودعم قوات الكرامة والأجهزة الأمنية كافة للحفاظ على فطرة الدين الحنيف.

واعلن الصديق حفتر عزمه افتتاح منارة للتوعية داخل مدينة بنغازي سيقصدها الجميع وتكون منارة لأبناء الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وحضر الندوة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب إبراهيم الدرسي، ووزيرا الداخلية والصناعة، ورئيسا جهازي الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، ومديري المخابرات العامة وإدارة التوجيه المعنوي ومديرية أمن بنغازي.