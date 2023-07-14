النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لشركة خدمات الطرق السريعة

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير سابق لشركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية، احتياطا على ذمة التحقيق، بتهمة اختلاس منقولات مملوكة للشركة تبلغ 250 ألف دينار، إضافة إلى التصرف في بعض أصولها العقارية والتسليم بدين يبلغ 3 ملايين و 600 ألف دينار عبر إجراءات غير مشروعة.

وسبق للنائب العام أن أمر في يونيو من العام الماضي 2022، بحبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة، احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة التي أوصلت حصص الوقود إلى المهربين.