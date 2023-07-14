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عبدالمولى: الدبيبة ضد تشكيل حكومة موحدة قادرة على إنجاز الانتخابات

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن خارطة الطريق تم اعتمادها في مجلس الدولة الاستشاري ويجري اعتمادها في مجلس النواب.

وأكد عبد المولى في تصريح صحفي أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ضد تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في كل ليبيا.

وأشارالنائب إلى أن أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الذين صوتوا لخارطة الطريق يتم التضييق عليهم من قبل حكومة الدبيبة.

وتابع: فرج بومطاري لم يصدر ضده أي إجراء من النائب العام أو النيابة وكان كثير التواجد في طرابلس.

ولفت إلى أن الغاية من اختطاف بومطاري هي إبعاده عن منافسة الصديق الكبير على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.  

 

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صحيفة الساعة 24

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