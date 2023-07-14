| ليبيا تسجل أكبر تحسن في مؤشر السلام في العالم

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2023/07/14 على الساعة 16:59

(الكل): سجلت ليبيا أكبر تحسن في مستوى السلمية على مستوى العالم للعام 2023، وذلك حسب التقرير الأخير لمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد في أستراليا، والذي أظهر أن الفترة التي تمر بها ليبيا تعتبر الأكثر استقراراً وسلاماً منذ حرب 2014.

وتم تحقيق هذا التحسن حسب التقرير بفضل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2022، والذي حسّن من فرص زيادة مستوى السلمية في المستقبل.

وحلّت ليبيا في المرتبة 137 عالميًا على مؤشر السلام، وهو أفضل تصنيف لها منذ عام 2014، في حين حلّت إيسلندا في المرتبة الأولى عالميا بينما جاءت قطر في المرتبة الأولى عربياً.

زعما نشوفو ليبيا السنوات القادمة متقدمة أكثر في ترتيب الأمن والسلام؟

* نقلا عن قناة (الكل)