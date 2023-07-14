الغاوي يبحث مع مصلحة التخطيط العمراني خطة معالجة العشوائيات

ليبيا – عقد وزير الاسكان والتعمير في حكومة تصريف الأعمال أبوبكر الغاوي، الثلاثاء، بديوان الوزارة، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، وأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبد المنعم صالح.

الاجتماع استعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان سير العمل بالمصلحة والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة بشأن تسوية أوضاع الموظفين، واتخاذ كافة الاجراءات الإدارية بما يضمن سير عمل المصلحة وإقفال الحسابات الختامية للمصلحة منذ العام 2011 وحتى العام 2022.

كما تم التطرق إلى خطة المصلحة بشأن معالجة العشوائيات وعرض نماذج عن الدراسة المعدة عن الخطة القصيرة كمرحلة أولية على النحو التالي:(معالجة العشوائيات بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس بمساحة 22 ألف هكتار،ومعالجة العشوائيات بمنطقة السيدة عائشة بمدينة بنغازي بمساحة 15 ألف هكتار، إلى جانب معالجة العشوائيات بمدينة سبها بمساحة 7 آلاف هكتار”.

كما تم إدراج هذه الدراسات بمنصة العطاءات، ومناقشة ملفات الشركات المتقدمة حسب الإعلان السابق للمصلحة والتي بلغ عددها 103 شركة محلية وأجنبية، لتقديم دراسات حول الخطة قصيرة الأجل والمساندة الفنية للمصلحة.

من جانبه، أكد الوزير ضرورة فرز ملفات الشركات المتقدمة واختيار الشركات القادرة والمتخصصة.