بمشاركة كبار المسؤولين.. تنظيم ندوة في بنغازي لمكافحة التنصير والإلحاد

شارك رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة نائبيه علي فرج القطراني، سالم الزادمه، في الندوة التي أقيمت في مدينة بنغازي بعنوان حملات التنصير في ليبيا، تحت شعار (نحو استراتيجية وطنية لمكافحة التنصير والتشيع والإلحاد).

كما شارك في الندوة الدكتور الصديق خليفة حفتر وعضوي مجلس النواب عيسى العريبي، إبراهيم الدرسي رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، ووزير الداخلية عصام بوزريبة، ووزير الصناعة والتجارة محمد عبدالقادر، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، والدكتور محمد خليفة بالقاسم رئيس اللجنة العلمية بالندوة، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي.

وشارك أيضاً مدير مديرية أمن بنغازي، ومدير المخابرات العامة، ومدير إدارة التوجيه المعنوي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة العربية الليبية، ومدير إدارة البحث الجنائي، ومدير إدارة الدعم المركزي، ورئيس محكمة استئناف بنغازي، والهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، ولفيف من الأكاديميين والمهتمين والبحاث والمشايخ.

وخلال كلمته في افتتاح الندوة، أكد رئيس مجلس الوزراء على مخاطر التنصير والحملات المشبوهة التي تحارب وتمس الدين الإسلامي وتأثيراتها على الهوية الليبية الوطنية.

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وأشاد رئيس الوزراء خلال كلمته بدور الأجهزة الامنية في كامل ربوع البلاد في ضبط العديد من المنظمات والشخصيات التي تتخذ من عملها داخل البلاد ذريعة لبث سمومهم داخل جسد المجتمع الليبي.

وفي الختام أكد رئيس مجلس الوزراء على دعم كل المبادرات الرامية للتوعية بالمخاطر التي تستهدف المواطن ودعم الحكومة لها للحفاظ على النسيج الاجتماعي والمجتمع من التفكك خاصة أن هذه الحملات تستهدف في الغالب المراهقين وصغار السن في ظل الانفتاح المعلوماتي الحاصل في كل دول العالم وليبيا على وجه الخصوص.

وفي كلمة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية طالب الدكتور الصديق خليفة حفتر بالتحرك لصد هذه الفتنة الداخلة من خارج الوطن لاستهداف الهوية والدين الإسلامي ألا وهي التنصير، والوقوف للتعبئة ودعم القوات المسلحة وأجهزتها الأمنية كافة وللحفاظ على فطرة الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف الدكتور الصديق: نبشر إخوتنا المسلمين جميعاً وأهلنا في بنغازي خاصة بأننا سنقف على افتتاح منارة توعية داخل مدينة بنغازي سيقصدها الجميع وتكون منارة لأبناء أمتنا في جميع أنحاء العالم.

ونوه الدكتور محمد خليفة بالقاسم، بصفته رئيس اللجنة العلمية إلي وجود ورقات علمية تخدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التنصير والتشيع والإلحاد، وتنير الأذهان عن هذه الظاهرة وتكشف النقاب عن أساليب ووسائل المنصرين.