مجموعة ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي سحبت في كوت ديفوار، عن وقوع منتخب ليبيا في المجموعة الرابعة التي تضم الكاميرون وأنجولا والرأس الأخضر وإيسواتيني وموريشيوس.

ومن المقرر أن يتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثوانى في كل لمجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافى لخوض الملحق العالمى، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.