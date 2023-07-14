وزير الداخلية يصدر قرارًا جديدًا بشأن مديريات الجبل الغربي

أصدر وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي، قرارًا بوقف موقت لإجراءات الاستلام والتسليم الخاصة بقرار ضم مديريات الجبل الغربي الى حين انتهاء اللجنة المكلفة من إنجاز أعمالها وتقديم تقرير بالتوصيات اللازمة.

والخميس خرج عدد من المواطنين في احتجاجات بعدة مدن منها كاباو و جادو و يفرن و نالوت ضد قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلس بدمج مديريات أمن الجبل الغربي.

وجاء القرار بناءًا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (300) لسنة 2023م بشان تشكيل لجنة للتواصل مع أعيان وحكماء منطقة الجبل الغربي. وإلى نتائج اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء مع قيادات وزارة الداخلية وحكماء وأعيان منطقة الجبل الغربي.