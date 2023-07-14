النايض: الحرية لـ”بومطاري” وكافة المختطفين

دعا عارف علي النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، إلى الإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري وكافة المختطفين.

وقال النايض في تغريدة عبر “تويتر” إنه تواصل مع الشيخ السنوسي الحليق الزوي رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية، مؤكدا له على استنكاره لاختطاف بومطاري، ودعمه للمطالبات بإطلاق سراحه وجميع المختطفين ظلما.

وعبّر النايض عن استنكاره للتعرض لأعضاء مجلس الدولة بحجج واهية، مشيرا إلى اتصاله شخصيات نافذة في طرابلس ومصراتة والزاوية، ساعيا لتغليب الحكمة والعقل ومنع التصعيد الذي يقوم به أشخاص لا يهمهم إلا الاستبداد بمصير ومقدّرات الليبيين.